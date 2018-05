Giornata delle Oasi Wwf, domenica si celebra la biodiversità

In vista della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, indetta dall'Onu per sottolineare l'importanza di preservare la ricchezza della vita sulla Terra, torna la Giornata delle oasi Wwf. Domenica prossima, 20 maggio, le riserve naturali saranno aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi per conoscere i tesori nascosti della natura dal nord al sud e ammirare anatre, falchi, cervi, lontre e cavalieri d'Italia. Ci saranno visite guidate, attività di educazione ambientale con i più giovani, inaugurazioni di nuovi sentieri e centri vista, lezioni all'aperto, liberazione di animali curati, laboratori e birdwatching.



Grazie alle Oasi (più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi. Anche quest'anno, spiega l'associazione ambientalista, si rinnova la collaborazione tra Wwf e Carabinieri Forestali e alla festa delle Oasi si affiancherà "RiservAmica 2018", la manifestazione che apre al pubblico le 130 Riserve Naturali Statali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, giunta alla sua sesta edizione.



Il Wwf aderisce alla "Primavera della Mobilità Dolce (promossa da AMoDo - Alleanza per la Mobilità Dolce dal 21 marzo al 21 giugno) e invita chi vorrà visitare le sue Oasi ad avvicinarsi "a questi ambienti preziosi e delicati usando preferibilmente le ferrovie turistiche e locali, le biciclette, i cammini storici e i sentieri, curando il proprio benessere e dando valore al tempo".



RiservAmica 2018: Alla Riserva Biogenetica del Cansiglio (Belluno), sarà organizzata una passeggiata nella foresta alla scoperta "dell'Italia selvatica", l'inaugurazione di una mostra sulla Grande Guerra, che in quei boschi ha visto parte del suo teatro principale, per finire con uno spettacolo teatrale musicale. Nella Riserva dell'Orecchiella (LU) saranno allestiti diversi "spazi scoperta" delle attività dei Carabinieri Forestali, laboratori sensoriali di educazione ambientale e visite guidate presso i musei naturalistici, i recinti faunistici e i sentieri della Riserva. A Magliano dei Marsi (AQ) sarà possibile conoscere l'attività dei nuclei cinofili antiveleno, visitare il nuovo Museo dell'Uomo e della Natura (MUN), la scoprire i reperti CITES e sperimentare il "battesimo della sella" con i cavalli del Reparto di Feudozzo. Programma completo: www.carabinieri.it sezione "eventi". (Programma completo: www.carabinieri.it sezione “eventi”).