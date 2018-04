Fao celebra il patrimonio agricolo di rilevanza mondiale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - I paesaggi agricoli che nei secoli hanno preservato un equilibrio con la natura sono i protagonisti della cerimonia oggi alla Fao che celebra i Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale. L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura designa oggi 14 nuovi siti in otto Paesi: Cina, Egitto, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Portogallo, Spagna e Sri Lanka.



L'Italia non piazza in questa occasione nessuna nomination.



La cerimonia, alla quale è prevista la partecipazione del vice ministro per le Politiche Agricole Andrea Olivero insieme a rappresentati di Cina, Spagna, Tanzania e Giappone, intende premiare, sottolinea il direttore generale della Fao José Graziano da Silva, le comunità di "contadini, allevatori, e pescatori che hanno modellato la terra per creare sistemi agricoli di eccezionale bellezza, preservando allo stesso tempo la biodiversità e creando ecosistemi resilienti e un patrimonio culturale prezioso". L'Unesco sottolinea il valore non solo ecologico, ma anche turistico ed economico di questi ancestrali sistemi agricoli.



I siti riconosciuti, precisa la Fao, come Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza globale diventeranno da oggi 50 in totale, in una geografia di 20 Paesi.(ANSA)