Usa, presto zanzare maschio 'sterilizzanti' a Miami

(ANSA) - WASHINGTON, 02 FEB - Sono zanzare maschio, il loro nome è MosquitoMate, e stanno per essere disperse nei cieli di Miami per 'neutralizzare' la crescita degli insetti. Sempre più numerosi, nella città del sole, nonchè potenziali portatori - come nel caso di Zika - di temibili virus. Ora, il progetto creato all'università del Kentucky dove sono nate le MosquitoMate, mira rendere in pratica sterili le zanzare femmine della razza 'Aedes aegypt', che verranno fecondate dai maschi. I MosquitoMate sono infatti portatori di un batterio chiamato Wolbachia che blocca di fatto lo sviluppo delle uova fecondate.



Il batterio non e' contagioso e non causa malattie. I MosquitoMate sono stati sperimentato con successo già in aree del Kentucky, California e Stato di New York.