Javier Bardem nel sottomarino in Antartide

ll premio Oscar Javier Bardem a bordo di un sottomarino a due posti che Greenpeace ha usato per documentare per la prima volta i fondali antartici del mare di Weddel. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace si trova per tre mesi nell’Oceano Antartico nell’ambito di una campagna per chiedere la creazione della più grande area protetta sulla Terra: un santuario di 1,8 milioni di chilometri quadrati nel Mare di Weddell, nell'Oceano Antartico. La proposta di un Santuario antartico è stata fatta propria dall'Unione europea e sostenuta dalla Germania. La Commissione sull'Oceano Antartico (CCAMLR) la esaminerà nell'ottobre 2018. Oltre mezzo milione di persone hanno già sottoscritto la petizione per creare la più grande area protetta sulla Terra e proteggere pinguini e balene: http://protect-the-antarctic.greenpeace.it