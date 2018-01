Xylella:Tap abbatte due ulivi infetti area cantiere gasdotto

(ANSA) - LECCE, 12 GEN - Due alberi di ulivo risultati positivi alla Xylella sono stati abbattuti oggi a cura di Tap secondo quanto richiesto dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia in linea con le disposizioni di legge. Lo comunica in una nota la multinazionale che sta realizzando a Melendugno l'approdo del gasdotto che porterà gas dall'Azerbaigian.



"L'analisi molecolare sui campioni raccolti lo scorso 28 novembre - precisa la nota - ha purtroppo rilevato, la presenza del batterio Xylella fastidiosa, su uno dei 16 ulivi monumentali ancora presenti nell'area di cantiere di San Basilio e su un ulivo già trasferito nell'area di stoccaggio di Masseria del Capitano. Quest'ultimo in particolare è uno degli alberi espiantati a fine aprile scorso e che fu possibile spostare dal cantiere solo a luglio, e proteggere sotto canopy solo dopo che la magistratura amministrativa consentì la realizzazione della struttura bloccata da un'ordinanza del Comune di Melendugno".



"Entrambi gli ulivi - conclude la nota - sono isolati dall'ambiente circostante e sono stati sottoposti a un opportuno trattamento fitosanitario propedeutico all'abbattimento, che avverrà sotto la supervisione degli ispettori fitosanitari della Regione Puglia".