Uccide puma e lo cucina, bufera su star della tv canadese

E' una star della televisione canadese con la sua trasmissione sulla caccia. Ma stavolta ha passato il segno, uccidendo un puma e cucinandolo per i suoi fan sul web. Cosi' su Steve Ecklund si e' abbattuta una bufera, e a guidare l'indignata protesta sui social media e' la ex first lady Laureen Harper.

"Che persona ripugnante!", ha scritto su Twitter la moglie dell'ex premier conservatore Stephen Harper: "Cacciare un puma con i cani fino a che non e' esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all'angolo e stanco. Si puo' spiegare solo per compensare un pene piccolo...", attacca senza mezzi termini la donna, che confessa di non tollerare l'idea che si possa uccidere per divertimento.

Ecklund, che conduce la trasmissione The Edge, aveva postato su Facebook le immagini della cattura e dell'uccisione del puma nello stato di Alberta, e poi quelle in cui organizza un barbecue con le carni dell'animale: "Dalla terra alla tavola nello stesso giorno", il suo commento a corredo delle fotografie con i suoi compagni di caccia. Forse non immaginava le reazioni. Gli insulti sul web non si contano, con l'ira degli animalisti che potrebbe travolgerlo.