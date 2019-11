Ciclovia Tirrenica, accordo fra Regioni e ong ciclisti

ROMA - Va avanti il progetto della Ciclovia Tirrenica, l'arteria ciclistica di 668 chilometri da Ventimiglia a Roma. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) ha firmato un accordo per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia insieme a Regione Liguria, Regione Toscana e Regione Lazio.



L'accordo è stato firmato dal presidente della Federazione, Alessandro Tursi, e dagli Assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone (Liguria), Vincenzo Ceccarelli (Toscana) e Mauro Alessandri (Lazio).



Le tre Regioni nell'accordo hanno deciso come ripartire gli oltre 15 milioni di euro di finanziamenti stanziati dal Ministero delle Infrastrutture: 6 andranno alla Liguria, 5,3 alla Toscana e 4 al Lazio.



"La Ciclovia Tirrenica è un enorme passo in avanti nell'ampliamento della rete ciclabile italiana - ha commentato il coordinatore di Fiab Lazio, Pasquale Cartella -. E' una delle dieci ciclovie turistiche sulle quali sta investendo il Ministero delle Infrastrutture e la cui realizzazione avrà riflessi enormi sull'economia del turismo, contribuendo al contempo al benessere ambientale".