Mobilità condivisa, in 5 milioni scelgono lo sharing

Oltre 5 milioni di italiani scelgono la mobilità condivisa per i propri spostamenti. Nel 2018 i servizi attivi in Italia (Carsharing, Scootersharing, Carpooling, Bikesharing) sono 363,14 in più dell'anno precedente, gli iscritti 5,2 milioni, un milione in più del 2017. Si sono registrati 33 milioni di spostamenti in sharing nel 2018, il doppio del 2015.Tra le novità in arrivo sulle strade i monopattini elettrici e il car sharing tra privati.



Tutti i numeri della sharing mobility sono stati illustrati oggi nel corso della Terza Conferenza nazionale della Sharing Mobility a Roma. "La sharing mobility è uno degli strumenti attraverso cui stiamo attuando quella rivoluzione nei trasporti che ci siamo prefissati - ha commentato il ministro Toninelli.



"Le nostre auto restano parcheggiate per il 92-95% del tempo, questo è il paradosso della motorizzazione privata che porta a spreco di spazio pubblico, di risorse economiche e naturali", dice il ministro Costa. Milano si conferma la città della Sharing Mobility.