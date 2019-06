Mobilità condivisa, in 5 milioni scelgono lo sharing

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Oltre 5 milioni di italiani scelgono la mobilità condivisa. Nel 2018 i servizi attivi in Italia (Carsharing, Scootersharing, Carpooling, Bikesharing) sono 363, 14 in più dell'anno precedente, gli iscritti 5,2 milioni, un milione in più del 2017. Si sono registrati 33 milioni di spostamenti in sharing nel 2018, in media 60 al minuto, il doppio del 2015. Tra le novità, i monopattini elettrici e il car sharing tra privati. Tutti i numeri della sharing mobility sono stati illustrati nella Terza Conferenza nazionale della Sharing Mobility organizzata a Roma dall' Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility (nato da un'iniziativa dei ministeri dell'Ambiente e da quello delle Infrastrutture e Trasporti, e della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile), in collaborazione con il Green City Network e in partnership con Deloitte, che ha presentato un'analisi industriale e sociale sugli scenari della nuova mobilità, e con Nugo, la app per il trasporto collettivo lanciata nel 2018 dal Gruppo FS Italiane.