"Siamo pronti per #ViaLibera by Night: torniamo sabato 13 luglio, questa volta di sera, con la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti. Un'edizione speciale dalle 19 alle 24". Lo annuncia su Twitter la sindaca di Roma Virginia in riferimento all'iniziativa messa in campo periodicamente dal Campidoglio che prevede la creazione di un circuito ciclopedonale nella città interdetto alle auto.