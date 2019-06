Incidente a Venezia: Costa, no alle Grandi navi alla Giudecca

Scontro tra una nave da crociera della Msc e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha 'tamponato' sul lato di poppa il battello, anch'esso in fase di ormeggio.

Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.

"Quello che è successo nel porto di #Venezia è la conferma di quello che diciamo da tempo: le #GrandiNavi non devono passare dalla Giudecca. Per questo da mesi insieme ai ministri Danilo Toninelli e Alberto Bonisoli stiamo lavorando per spostarle e siamo vicini alla soluzione". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un tweet sull'incidente tra una nave e un battello a Venezia. A breve, fa sapere il ministero, i ministri Costa, Bonisoli, Toninelli si vedranno per discutere e confrontarsi sui progetti.