Giornata nazionale della bicicletta, sposa salute e ambiente

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La bicicletta coniuga salute e ambiente, migliora la qualità dell'aria e abbassa l'inquinamento acustico. Domenica prossima, 12 maggio, si celebra la decima edizione della Giornata nazionale della bicicletta, istituita nel 2010 su iniziativa del ministero dell'Ambiente.



Sono più di ottanta i progetti per le città già finanziati da parte del ministero dell'Ambiente e degli altri dicasteri competenti, in partnership con le Regioni e i Comuni, per promuovere la realizzazione di piste ciclabili, bike sharing e ciclovie, ricorda Appennino Bike Tour in una nota.



"La Giornata nazionale della bicicletta rappresenta una grande occasione per rimarcare gli impegni presi - commenta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul sito del dicastero - e per incentivare tutti i cittadini, cominciando dai più piccoli, a muoversi per le strade dei propri territori senza inquinare, facendo esercizio fisico, facendo bene a se stessi, agli altri e all'ambiente. Sono stati approvati già dieci progetti di ciclovie, da quella degli Appennini a quella della Magna Grecia al Grab - continuato Costa - percorsi sostenibili che legano l'Italia a emissioni zero e che permettono di preservare e rendere ancora più interessanti i parchi e le aree protette del nostro Paese".



Domenica sono previsti centinaia di eventi organizzati da decine di Associazioni nazionali che promuoveranno pedalate ecologiche ed escursioni guidate.



L'utilizzo della bicicletta cresce anche tra i turisti in Italia che, come evidenziato dal rapporto Isnart Legambiente, nel 2018 ha visto più di 77 milioni di presenze per un giro d'affari di 7,6 miliardi di euro all'anno. "Oltre a sensibilizzare sugli enormi benefici che l'ambiente trae dall'uso di un mezzo a emissioni zero come la bicicletta - evidenzia Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino - la Giornata nazionale della bicicletta ci permette di sottolineare l'importanza della bike economy, un'opportunità per tutti e in modo particolare per le aree interne, le più fragili del nostro Paese".(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: