Nibali campione 'green', nel tempo libero gira in hoverboard

ROMA - Vincenzo Nibali anche nel tempo libero si muove senza inquinare, usando mezzi elettrici come hoverboard, monopattini e skateboard elettrici. Il campione di ciclismo ha confermato l'accordo esclusivo con Nilox, brand di tecnologia per lo sport e micromobilità elettrica del Gruppo Esprinet.

Nibali e Nilox sono insieme dal 2015. Le action cam e la tecnologia wearable di Nilox sono stati strumenti per il campione siciliano sia in allenamento sia in gara. La linea di micromobilità elettrica accompagna lo Squalo dal 2017 durante il suo tempo libero con la famiglia.