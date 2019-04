A Bologna sbarca Aptis, il bus 100% elettrico

BOLOGNA - Per una settimana, dal 30 aprile al 5 maggio, per le strade di Bologna circolerà Aptis, il bus progettato da Alstom totalmente elettrico, già proiettato in un futuro dove il trasporto sarà 'green'. Aptis è sbarcato in città per farsi conoscere dal pubblico italiano, dopo aver visitato Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania.



L'e-bus viaggerà in test drive completamento gratuito, operato da Tper, seguendo la linea 28: da via Indipendenza alla Fiera. "Bologna è una città attenta alla mobilità sostenibile e siamo onorati che abbia accettato l'invito ad ospitare il nostro tour, che ha toccato già Firenze e Genova", ha detto l'ad di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, che ha partecipato alla presentazione insieme al presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri e all'assessore comunale alla Mobilità, Irene Priolo. Il test permetterà di raccogliere dei dati sulle prestazioni del mezzo e i passeggeri potranno esprime il loro gradimento sull'esperienza di viaggio votando a bordo e sui social media con i loro selfie e messaggi per Aptis. Ispirato al mondo dei tram, il bus elettrico ha un pavimento ribassato lungo 12 metri, grandi porte doppie e quattro ruote sterzanti. I finestrini panoramici hanno una superficie del 20% in più rispetto ai bus tradizionali e a ricarica completa il mezzo può percorrere fino a 250 chilometri. Alstom ha appena ricevuto il primo ordine per 12 Aptis, dalla compagnia di trasporti di Strasburgo. "Abbiamo aderito con piacere alla proposta di Alstom di sperimentare il servizio. Come azienda - ha detto Gualtieri - stiamo lavorando ad un piano di investimenti che prevede anche dei bus full elettric per alcune linee di complemento, è chiaro che faremo delle gare per selezionare il mezzo che acquisteremo, però siamo già in una fase importante e stiamo girando l'Europa per vedere tutti i mezzi disponibili".