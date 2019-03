ROMA - Atteso da tempo dai possessori di veicoli a metano, è stato pubblicato il decreto che autorizza il rifornimento in modalità self-service e permetterà agli automobilisti che hanno veicoli a gas di rifornirsi anche da soli in orari notturni, utilizzando la modalità self-service.



"Dopo aver superato il vaglio della Commissione Europea - chiarisce una nota di Federmetano - e dopo essere stato firmato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico, lo schema di decreto che modifica il testo, attualmente in vigore, della norma inerente l'esercizio degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per autotrazione e che permetterà il rifornimento di metano in modalità self-service è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/03/2019. La nuova norma entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione". Il self-service renderà tra l'altro più appetibile l'uso del metano per le flotte: per poter fare il pieno i consumatori dovranno accreditarsi in uno speciale database 'on-line', dopo aver seguito un apposito tutorial che indichi i passaggi chiave del rifornimento.



Nel commentare l'emanazione del provvedimento, Licia Balboni, presidente della Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano, ha sottolineato: "Federmetano ha lavorato attivamente affinché la possibilità di rifornirsi autonomamente divenisse una realtà. La rete distributiva vanta attualmente poco più di 1300 punti vendita, di cui 47 autostradali. Ricordiamo che tale novità rappresenta una possibilità di vendita e non un obbligo di legge per chi esercisce le stazioni di vendita carburanti, saranno i consumatori a determinare lo sviluppo di questa nuova opportunità".(ANSA).