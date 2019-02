Hyundai 'premiata' da ADAC per modelli 'ecofriendly'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Hyundai Motor Company ha conquistato un altro importante riconoscimento per la sua gamma auto ecologiche, dominando la classifica EcoTest stilata dall'ADAC.



Con oltre 20 milioni di soci ADAC è l'Automobile Club più grande d'Europa e stila dal 2003 la classifica delle auto più ecologiche aggiornandola ogni anno con i risultati degli EcoTest condotti sui nuovi modelli. La classifica attuale vede Hyundai rappresentata da ben tre modelli, con Ioniq Electric che si conferma al primo posto assoluto. Ioniq ha infatti già ampiamente superato il test dell'ADAC nel 2017 e si è subito posizionata in vetta ottenendo 105 punti totali su un massimo di 110. Di rilievo anche i risultati ottenuti da Kona Electric, che si è piazzata all'ottavo posto, e da Hyundai Nexo, anch'essa nelle le prime 20 posizioni. L'EcoTest di ADAC valuta le emissioni inquinanti e di CO2 dei veicoli sia sul 'banco di prova', sia su strada in reali condizioni di traffico.





