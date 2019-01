Carpooling, risparmiati 650mila euro e 420 tonnellate CO2

ROMA - Sostenibile per l'ambiente ma anche per il portafogli: la mobilità condivisa nel 2018 ha registrato il record, con oltre 3 mln di km risparmiati percorrendo la tratta casa-lavoro in carpooling, a piedi, in bici o con la navetta aziendale. Il risparmio ammonta a più di 674.281 euro per le tasche dei dipendenti. È questo il bilancio tracciato da Jojob, il servizio che offre alle aziende uno strumento di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità, secondo il quale sono stati più di 650.000 gli euro risparmiati e 420 le tonnellate di CO2 non emesse. La parte del leone spetta al carpooling aziendale, grazie al quale i lavoratori possono condividere il tragitto casa-lavoro con colleghi e dipendenti di aziende limitrofe, lasciando a casa la propria auto e contribuendo a diminuire il traffico veicolare. Una pratica che piace sempre di più agli italiani che la trovano comoda, economica ed attenta all'ambiente e che nel 2018 ha permesso di risparmiare 3.120.385 km, un dato cresciuto del'82% rispetto al 2017. Quasi raddoppiati in un anno (+86%) i km percorsi in carpooling da chi si è recato a lavoro trasportando colleghi e amici (2.362.039), scelta che ha permesso di togliere dalle strade 116.569 auto e di non emettere in atmosfera 421.585 kg di CO2, pari ad un bosco di 21.079 alberi (+89% rispetto al 2017).



Da record, di conseguenza, il risparmio generato nell'anno: passeggeri e autisti hanno risparmiato 649.721 euro utilizzando il carpooling, quasi raddoppiando i dati del 2017 (339.383 euro). Più numerosi tra gli utenti di Jojob sono gli uomini (59%), che hanno generalmente 35 anni, mentre le donne (41%) sono più giovani, con una media di 30 anni. Ottimi i numeri anche per quanto riguarda il servizio Bici e Piedi lanciato da Jojob nel corso del 2018 che certifica le tratte casa-lavoro fatte a piedi o in bicicletta, permettendo alle aziende di incentivare anche i dipendenti che scelgono una mobilità 100% sostenibile. In 9 mesi sono stati percorsi in bici 36.132 km, che hanno permesso di risparmiare 7.224 euro e di non emettere in atmosfera 4.696 kg di CO2. Chi va a piedi ha percorso in totale 7.149 km, per un risparmio economico di 1.429 euro e ambientale di di 927 kg di CO2.