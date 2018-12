I ciclisti sono i pendolari che respirano meno smog

I ciclisti sono i pendolari in città che respirano meno gas tossici e polveri sottili, perché sono quelli che si muovono più rapidamente e quindi sono meno esposti allo smog. Lo rivela una ricerca svolta a Leeds in Gran Bretagna dalla locale università.



I ricercatori hanno preso in considerazione quattro tipi di pendolari: in auto, autobus, bicicletta e a piedi. Ciascuno è stato dotato di un rilevatore dell'inquinamento ed ha percorso 4 km nelle ore di punta sui percorsi dei pendolari per entrare ed uscire da Leeds. La rilevazione è stata condotta a giugno.



I ciclisti sono risultati quelli che impiegano meno tempo e inalano meno veleni: 11 minuti e 12 milioni di particelle. I passeggeri dei bus hanno impiegato 25 minuti e inalato 25 milioni di particelle, quelli delle auto 20 minuti e 21 milioni di particelle. I più sfortunati sono quelli che vanno a piedi: in 35 minuti hanno aspirato nei polmoni 55 milioni di particelle.



La buona performance dei ciclisti secondo i ricercatori di Leeds è dovuta al fatto che impiegano meno tempo per muoversi e quindi sono meno esposti agli inquinanti. Le piste ciclabili migliorano ancora la loro situazione: stare lontani un metro o due dal traffico taglia di un quarto l'esposizione, senza contare che sulla ciclabile si impiega meno tempo per andare al lavoro e quindi si respira meno smog.