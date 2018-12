A Parigi disponibili da oggi 550 auto elettriche Free2Move

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Free2Move, il marchio che riunisce tutti i servizi delle nuove mobilità di Groupe PSA, ha attivato il suo servizio di car-sharing a Parigi che conta su una flotta di 550 vetture elettriche Peugeot i0n e Citron C-Zero.



Free2Move, in cui confluiscono i servizi di di car-sharing, di gestione delle flotte e di noleggio multimarca di lunga durata multimarca di PSA, è fruibile attraverso una specifica App che permette di scegliere il mezzo di trasporto più adatto in pochi clic. ''A due anni dal lancio - ha commentato Brigitte Courtehoux, direttrice del marchio di PSA - Free2Move ha già più di 1,5 milioni di utenti in 12 Paesi e una flotta di 65 000 veicoli.



Siamo contenti di lanciare il nostro servizio di car-sharing a Parigi e prossimamente pensiamo di estendere la nostra offerta ai dintorni della capitale francese''. Nel caso specifico della Capitale francese, Free2Move Paris propone due formule senza durata minima di noleggio.





