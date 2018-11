Ue, inquinamento da veicoli costa 70 miliardi euro all'anno

L'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli costa almeno 70 miliardi di euro all'anno nella Ue in cure mediche per malattie dei polmoni e del cuore. Tre quarti del danno sono provocati dai diesel. Lo sostiene una ricerca della ong European Public Health Alliance (EPHA).



Lo studio ha usato i valori delle emissioni di inquinanti dei veicoli nella vita reale (non quelli dichiarati dalle case automobilistiche) e ha calcolato i costi per i servizi sanitari dei 28 paesi della Ue delle malattie sicuramente legate all'inquinamento atmosferico, quelle ai polmoni e al cuore. Non sono state prese in considerazione le spese per altre malattie che probabilmente sono collegate allo stesso fenomeno, come il diabete e la demenza.