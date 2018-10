Emilia 4, star a Roma l'auto solare trionfatrice negli Usa

Si può costruire il futuro anche al dopolavoro. E si può raggiungerlo anche andando a 50 all'ora. E' la lezione di Emilia 4, l'auto a energia solare costruita dall'associazione bolognese Onda Solare, formata da appassionati di auto e di fotovoltaico, che lavorano nel tempo libero. Il prototipo è stato l'ospite d'onore del convegno sulle metropoli europee che si è tenuto nei giorni scorsi in Campidoglio a Roma.

Emilia 4 l'estate scorsa ha vinto l'American Solar Challenge, la gara gara internazionale negli Stati Uniti riservata ai veicoli alimentati dal sole: 2.800 km dall'Omaha al Nebraska, viaggiando per 9 giorni a 50 km all'ora, 9 ore al giorno, dal 14 al 22 luglio, su strade normali e trafficate. L'auto bolognese, unica europea e unica a quattro posti, è stata la sola fra le 19 in gara a percorrere tutto il tragitto solo con l'energia solare, senza dover mai ricaricare le batterie dalla rete. Progettata dall'Università di Bologna, finanziata dalla Regione Emilia Romagna e da fondi Ue, Emilia 4 è stata costruita in una officina di Castel San Pietro Terme (Bologna) da una sessantina di volontari, nel tempo libero: tecnici del settore automobilistico e solare, ingegneri, insegnanti, studenti.

L'auto ha 5 metri quadri di pannelli solari che danno una potenza massima di 1.100 watt, due motori nelle ruote posteriori che garantiscono una velocità di crociera di 50 km l'ora e due batterie per 700 km complessivi di autonomia, ricaricabili anche dalla rete, in caso di bisogno. La carrozzeria è in carbonio autoportante, con un rollbar in titanio. Larga 1,76 metri, lunga 4,76 e alta un metro, Emilia e pesa appena 330 kg e trasporta tanti passeggeri quanto il suo peso: 4 persone da 80 kg. L'auto non ha finestrini apribili, per migliorare l'aerodinamica, ma solo delle prese d'aria. E questo non è stato certo piacevole sotto il sole di luglio delle pianure americane.

L'Associazione Onda Solare fa gare dal 2005 e dal 2016, col prototipo Emilia 3, ha cominciato a vincere, in Marocco e in Francia. Quest'anno Emilia 4 al debutto ha già portato a casa il trofeo americano. Dal 13 al 20 ottobre 2019 gareggerà in Australia, nella World Solar Challenge, una traversata da nord a sud del continente, da Darwin ad Adelaide. Ma non basta: la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto anche al team bolognese di progettare un pullmino solare per il suo Comune.