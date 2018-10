Grimaldi, in arrivo 12 navi 'green' a emissioni zero

Dodici nuove navi 'green' che ridurranno "a zero" le emissioni inquinanti durante la sosta in porto, grazie ad innovative batterie al litio, e che saranno le "ammiraglie roro (navi traghetto per il trasporto di veicoli gommati, ndr) non solo all'interno del nostro gruppo, ma anche su scala globale". Entreranno nella flotta già a partire dai prossimi anni le imbarcazioni di ultima generazione del gruppo Grimaldi, come ha annunciato l'amministratore delegato Emanuele Grimaldi, durante la XXII Euromed Convention From Land to Sea, il summit internazionale organizzato ogni anno dall'azienda partenopea in corso in questi giorni ad Atene.

Nel suo intervento alla tavola rotonda sulle nuove regolamentazioni internazionali in tema di sostenibilità e alla presenza di 650 top player del mondo della logistica e dei trasporti, Grimaldi ha sottolineato che la decarbonizzazione è "in cima alla agenda" del gruppo, che ha anche "accettato l'obiettivo ambizioso di dimezzare per il 2050 le nostre emissioni totali di Co2".