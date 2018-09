Pista in plastica riciclata 100%, l'Olanda raddoppia

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Arriverà a novembre e sarà sempre in Olanda la seconda pista ciclabile fatta di plastica 100% riciclata. Sarà a Giethoorn, vicino a Zwolle, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata la prima pista ciclabile al mondo in plastica 100% riciclata, lunga 30 metri e composta con l'equivalente di oltre 218.000 tazze di plastica o 500.000 tappi di bottiglia.



Ma la pista è anche la prima 'smart' al mondo, perché è dotata di sensori per monitorarne la performance - inclusa temperatura, il numero di passaggi di bici e la durata.



Le società Kws, Wavin e Total che hanno lavorato al progetto PlasticRoad hanno voluto un prodotto realizzabile in giorni anziché mesi, con la potenzialità di durare tre volte tanto, senza manutenzione né interruzione del traffico. Problemi di cavi e tubature e delle acque urbane, si legge sul sito, vengono risolti durante la notte, cioè in un arco di tempo ristretto, perché la pista è in materiale prefabbricato, leggero.



PlasticRoad ha uno spazio vuoto che può essere utilizzato (temporaneamente) per immagazzinare acqua, evitando così allagamenti durante precipitazioni estreme. Lo spazio vuoto può essere utilizzato anche per il transito di cavi e tubi, evitando così danni all'escavazione. E ci sono numerose altre applicazioni, dall'installazione di sensori alla ricarica elettrica dei veicoli.



L'impronta di carbonio è così significativamente inferiore rispetto alle strutture stradali tradizionali grazie alla maggiore durata e alla riduzione dei movimenti dei mezzi coinvolti nella sua costruzione. (ANSA).