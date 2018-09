Arriva la prima barca "full electric"

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Al 58/mo Salone nautico di Genova anche le prime barche "full electric". Le presenta RePower e sono una evoluzione cabinata di una imbarcazione aperta, ricaricabile anche attraverso sistemi di ricarica veloce del mondo e-car. La mobilità elettrica, così, arriva anche in mare e diversi prodotti, soluzioni digitali e modelli innovativi diventati best practice. La multinazionale dell'energia RePower rappresenta uno dei player di riferimento del settore e oggi la nautica rappresenta una nuova frontiera in questo campo.



"REPOWER-E è l'unica barca full electric presente al Salone, tra le prime del suo genere nel settore - ha dichiarato Fabio Bocchiola, Country Manager Repower Italia - E' già attiva nell'ambito turistico sul lago di Garda". (ANSA).