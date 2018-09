Per target Ue su clima serve stop a diesel e benzina entro 2030

ROMA - L'Europa deve fermare le vendite di auto diesel e a benzina entro il 2030 per poter raggiungere i suoi target climatici ed avere qualche possibilità di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Lo sostiene un'analisi del Centro aerospaziale tedesco (Dlr) commissionata da Greenpeace.



Per avere il 50% di probabilità di riuscire a contenere il riscaldamento terrestre a 1,5 gradi, le auto a benzina e diesel dovranno uscire dalle concessionarie al massimo nel 2030, seguite dalle ibride plug-in nel 2035. I veicoli con motorizzazioni tradizionali, inoltre, dovranno essere banditi dalle strade a metà degli anni Quaranta, e gli ibridi nel 2050.



Gli esperti offrono anche la ricetta per avere il 66% di probabilità di non sforare gli 1,5 gradi di aumento del termometro mondiale: stop alle vendite di auto a benzina e diesel nel 2025; alle ibride nel 2028.



Il rapporto - evidenzia Greenpeace - chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti sulle strade europee dovrà ridursi dell'80% entro il 2035 e che, a meno di politiche attive e drastiche che anticipino ulteriormente la scomparsa dei veicoli 'fossili', le auto con motori a combustione interna rimarranno tra le flotte europee fino ai primi anni Quaranta.



"Il phase out dei motori 'fossili', alimentati con i derivati del petrolio, non solo avrà effetti positivi per il clima ma aiuterà significativamente a ridurre la crisi sanitaria che viene dall'inquinamento atmosferico, migliorando la nostra qualità della vita", osserva Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia.