Manovra: 'lobby del pedale' per inserire Ciclovia Appennino

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Auspichiamo che con la Legge di stabilità il Ministero delle Infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, decida di istituire la Ciclo-Via Appenninica". Lo ha scritto in un comunicato il Direttore Generale dell'associazione Vivi Appennino, Enrico Della Torre.



La sua ong promuove la realizzazione del percorso ciclabile che corre lungo tutto l'Appennino, dalla Liguria alla Sicilia.



Numerose sono le lettere di sostegno che in queste ultime settimane sono state inviate alla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore dell'inserimento della Ciclo-Via Appenninica tra le Ciclo-Vie Turistiche Nazionali. Alle diverse missive di Comuni, Parchi e Regioni, si aggiungono quelle di alcune delle maggiori Associazioni Nazionali, fra le quali Touring Club, Legambiente, Federazione ciclistica italiana, WWF, Federtrek, Federparchi, Aigae, Italia Nostra, Kyoto Club.



Per Della Torre l'obiettivo è "inaugurare nel 2020 l'intera segnaletica del percorso. I sostegni ricevuti, così come la positività dei diversi incontri che stiamo portando avanti, dimostrano come la Ciclo-Via Appenninica possa divenire punto focale per il rilancio delle aree appenniniche". (ANSA).