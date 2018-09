Arriva E-Gap, ricarica a chiamata per mezzi elettrici

Arriva a Milano un servizio di ricarica mobile 'on demand' per veicoli elettrici grazie a mezzi dotati di batterie. A proporlo è E-Gap, il primo attore italiano ed europeo ad introdurre sul mercato questo tipo di sistema. Il progetto, 100% Made in Italy, nasce dall'iniziativa imprenditoriale di un gruppo di manager con esperienza in investimenti alternativi e nella green economy.

"Per realizzare questo progetto abbiamo immaginato come vivremo domani - ha detto alla presentazione a Milano Eugenio de Blasio, fondatore e presidente della società -. Il nostro vuole essere un servizio alla persona e al cittadino di ampio respiro, non solo una semplice ricarica del mezzo elettrico a chiamata: offriremo molto di più, integrando una serie di servizi che faranno vivere meglio le persone e semplificheranno loro la vita, venendo incontro alle loro esigenze".