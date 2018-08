Dalla Polonia al Giappone su auto elettrica a zero emissioni

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Abituato ai ghiacci dei poli, l'esploratore polacco Marek Kaminski si è dedicato a un'impresa fuori da quelle abituali per lui: ha percorso 16mila chilometri a zero emissioni, al volante dell'auto elettrica Nissan Leaf.



Ora è già pronto a bissare l'avventura, contraddistinta sui 'social' di Internet dall'hashtag #NoTraceExpedition, che è durata 3 mesi e ha comportato l'attraversamento di 8 Paesi e 2 Continenti. Il percorso si è dipanato su strade di differenti condizioni, dalle irregolarità e dalle buche polacche sino all'asfalto perfetto del Giappone, passando per gli sterrati della Mongolia. Lituania, Bielorussia, Russia, Cina e Corea del Sud sono gli altri stati attraversati in quest'avventura, attaccando la spina per rifornire le batterie ogni 3-400 km.



Partito da Zakopane in maggio, Kamiski è arrivato a Tokyo in agosto, dopo aver guidato per 60 giorni: ha percorso quotidianamente 493. Per completare il viaggio sono servite 53 ricariche e in media, con ogni pieno di elettroni, l'auto ha percorso 250 km. L'impresa, appunto, non è però finita: arrivato nella capitale del Paese del Sol Levante, l'esploratore polare ha invertito la rotta per tornare indietro. "Questo viaggio - ha detto al termine della prima parte - non ha come unico obiettivo quello di arrivare a destinazione, ma si propone di dimostrare le potenzialità della mobilità elettrica nell'ottica della maggiore sostenibilità. Nissan Leaf si è rivelata un partner sempre affidabile, sia nelle zone sperdute della Russia sia negli sterrati mongoli o nelle trafficate strade di Tokyo. Persino in aree remote, con infrastrutture minime, siamo riusciti a mantenere Leaf carica e scattante".



