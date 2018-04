Auto elettrica, 1 italiano su 3 interessato se incentivi

ROMA - Un italiano su 3 comprerebbe un'auto elettrica se la ricarica costasse meno e se ci fossero incentivi fiscali. E' quanto emerge da un sondaggio di Lorien Consulting per Legambiente, presentato oggi a Roma insieme al rapporto della ong ambientalista sulla Green Mobility.



Il 33% del campione acquisterebbe un'auto elettrica se costasse meno la ricarica, il 29% se ci fossero degli incentivi fiscali per almeno il 15 - 20% del valore. Il 23% sceglierebbe l'elettrico se fosse più facile trovare punti di rifornimento in città e fuori, il 21% se fosse possibile ricaricare a casa. La maggiore durata della carica spingerebbe all'acquisto il 25%, le migliori performance il 14% e la versione elettrica del modello preferito il 9%.