Toyota lancia car sharing a Tokyo con crossover CH-R

(ANSA) - ROMA, 4 APR - I giapponesi della Toyota si preparano a lanciare un servizio di car sharing nel centro di Tokyo che avrà come protagonista il crossover CH-R. L'iniziativa, sarà avviata a giugno, avrà la durata di dieci mesi e verrà realizzata in collaborazione con Park24, azienda locale attiva nel noleggio, nella gestione di parcheggi e nel car sharing.



Sono sessanta i veicoli che verranno messi in campo nel cuore della capitale nipponica dal brand del Sol Levante.



Questo programma si svolge nell'ambito della Toyota Mobility Service Platform, iniziativa che si propone di offrire soluzioni per la mobilità alternative all'utilizzo dell'auto privata e fa seguito al servizio di condivisione del veicolo urbano a tre ruote i-Road, lanciato nell'aprile del 2015 sempre con Park24, e del quadriciclo leggero Car Plus Ha:mo. I dati raccolti nel periodo di test verranno utilizzati per mettere a punto nuove strategie che permettano di elaborare nuove proposte per la mobilità, abbassando le emissioni nocive prodotte dalle auto.