Enel e Alperia insieme per la mobilità green

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Per viaggiare liberamente con la propria macchina elettrica è fondamentale poter fare rifornimento lungo il percorso. Enel X, società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali, e il provider energetico altoatesino Alperia hanno siglato un importante accordo per un test tecnologico di "interoperabilità" delle stazioni di ricarica. Da oggi, grazie a questo test, sia i clienti Enel, che i clienti Alperia, potranno usufruire delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici di entrambi gli operatori e effettuare così spostamenti a più ampio raggio. La collaborazione ha quindi l'obiettivo di definire le condizioni tecniche per dare nuovo impulso alla mobilità elettrica: viaggiare con un veicolo elettrico in Italia diviene sempre più semplice. (ANSA).