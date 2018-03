Premi Green Pride per e-mobility, turismo e cooperazione

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Fondazione UniVerde, presieduta dall'ex ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, e ZapGrid, progetto sviluppato dalla E.S.Co. G.M.T. S.p.A., presieduta da Gianfranco Nicolé, hanno consegnato oggi, presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, i primi tre "Green Pride" 2018, riconoscimenti a tre best practice italiane in e-mobility, turismo sostenibile e cooperazione internazionale.



I "Green Pride" 2018 sono andati a Sonepar Italia, per aver sviluppato progetti nel mercato dell'e-mobility contribuendo all'incremento dell'installazione di infrastrutture di ricarica; Coltivatori di Emozioni, prima piattaforma di digital farming italiana, per aver ideato un nuovo ciclo produttivo responsabile a sostegno dell'ambiente e delle microeconomie locali; Slow Trade per il "Progetto Kyondo", con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie produttrici di caffè della comunità del Tuungane, creando una rete economica indipendente ed ecosostenibile.



"A partire dall'affermazione di un nuovo modello di economia basato sulle tecnologie green e su progetti solidali di cooperazione internazionale, abbiamo il dovere di affrontare e vincere le sfide per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 - dichiara il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio -. Promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità significa mettere al centro della crescita del Paese la vera green economy per dare nuova occupazione, creare strumenti per le comunità rurali più svantaggiate, garantire modelli di consumo e produzione responsabili per la tutela consapevole dell'ecosistema terrestre".