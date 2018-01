Per usato +4,7% in 2017, boom di richieste per le auto green

ROMA - Un mercato che va sempre di moda, quello delle auto usate, che nell'arco del 2017 ha registrato un aumento del 4,7% in Italia con una grande attenzione per i modelli green (+38%). Calano leggermente i prezzi medi offerti con l'età media delle vetture che si attesta sui 7,4 anni. A livello locale, Roma, Napoli e Milano si confermano le prime tre province per passaggi di proprietà ma rispetto alla popolazione residente Trento e Aosta sono le più dinamiche con Trieste e Bologna che si confermano le 'più care' mentre Genova e L'Aquila risultano essere le 'più economiche'. Questo lo scenario elaborato da Autoscout24, piattaforma automotive europea, secondo il quale rispetto all'anno precedente, nel 2017 si è registrato un incremento delle vendite di auto usate a 2.950.500 atti di compravendita. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato, 12.150 euro, è in leggero calo (-2,1%) rispetto al 2016, ma con un valore al di sotto di Paesi come Francia, Germania e Spagna. Tra i capoluoghi di regione ai primi posti per numerosità troviamo Roma (224.811 passaggi), Napoli (137.193) e Milano (134.403). Nel 2017, rispetto all'anno precedente, si rileva un leggero calo (-2,1%), con un prezzo medio di vendita che si attesta a circa 12.170 euro. Un dato inferiore ad altri Paesi Europei. Per acquistare una vettura sul mercato italiano, tra le province capoluogo di regione 'più care' si posiziona al primo posto Trieste con un prezzo medio di 16.010 euro, seguita da Bologna con 15.140 euro, Milano con 14.810 euro, Venezia con 14.580 euro e Roma con 13.320 euro. Nettamente più economica l'offerta a Genova e L'Aquila, dove gli acquirenti devono prevedere rispettivamente 9.400 euro e 9.830 euro. Aumenta, inoltre, l'attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del +38%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a 19.930 euro. Per quanto riguarda i modelli 'green' più ricercati, ai primi posti troviamo le Toyota Auris e Yaris.