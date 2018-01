Audi, Enel e Cortina alleate per lancio suv elettrico e-Tron

CORTINA - Quella di Cortina, la splendida 'perla' delle Dolomiti, sarà una delle prime amministrazioni ad aderire al Piano nazionale infrastrutturale presentato a novembre Enel e riguardante lo sviluppo dei servizi dedicati alla mobilità elettrica e la creazione di una infrastruttura di ricarica capillare. Lo ha annunciato Francesco Venturini, responsabile di Enel X durante una conferenza tenuta assieme a Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, in cui è stato fatto il punto sull'accordo, siglato un mese fa, che prevede soluzioni specifiche dedicate a chi acquisterà la nuova Audi e-Tron, primo suv 100% elettrico della Casa dei Quattro Anelli. ''Siamo contenti di essere di nuovo a Cortina per proseguire a raccontare il nostro impegno per lo sviluppo della mobilità elettrica nel nostro Paese - ha detto Venturini - e l'accordo con Audi Italia permetterà a chi acquisterà un modello elettrico di sottoscrivere e organizzare tutte le operazioni per l'installazione di una infrastruttura di ricarica privata parlando con un unico interlocutore. Inoltre, sarà possibile fare il pieno di energia anche presso una delle colonnine di ricarica pubbliche che installeremo a Cortina grazie all'accordo col Comune ampezzano. Infine il nostro piano infrastrutturale prevede il potenziamento della rete di ricarica elettrica extraurbana che consentirà sempre più facilmente all'auto elettrica di raggiungere Cortina dalle maggiori città italiane.



Insieme alla Fondazione Cortina 2021, che lavora al progetto per le - ha precisato Venturini - avvieremo una serie di iniziative concrete per favorire gli spostamenti a bordo di veicoli elettrici e continuare a sviluppare l'infrastruttura di ricarica in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021''. L'accordo tra Enel e Audi Italia offrirà un pacchetto completo di servizi e infrastruttura di ricarica disponibile presso i Concessionari e destinato a chi acquisterà la nuova Audi e-Tron dal prossimo autunno. In particolare, verranno offerti la verifica per l'installazione di una wallbox di ricarica di nuova concezione, la sua messa in opera e il supporto per l'aumento potenza. Inoltre ogni cliente Audi e-tron potrà accedere alle colonnine pubbliche di Enel, attraverso la App e-go ricarica.



''Il percorso verso la mobilità a zero emissioni attraverso l'impiego della tecnologia elettrica è irreversibile - ha dichiarato Fabrizio Longo, direttore Audi Italia - ed Audi ne sarà protagonista grazie ad un investimento senza precedenti che prevede un piano di elettrificazione di 20 modelli nel corso dei prossimi 7 anni. Entro pochi mesi introdurremo e-Tron, primo modello dei Quattro Anelli totalmente elettrico che ridefinirà il concetto di suv premium a trazione integrale. Per rendere la nuova tecnologia effettivamente fruibile dal cliente abbiamo ritenuto indispensabile sviluppare un'infrastruttura ed un programma di servizi dedicato. Da qui, l'accordo con Enel che consentirà di accedere alla tecnologia elettrica senza doversi preoccupare dell'accesso alla rete di ricarica. Un accordo che ha preso vita non casualmente a Cortina, dove Audi è partner di località e della Fondazione Cortina 2021 per contribuire assieme ad Enel al piano di elettrificazione della mobilità in previsione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino''. Grazie all'accordo tra Enel e il Comune di Cortina sarà possibile utilizzare anche le colonnine di ricarica pubbliche, quick e fast, che verranno installate nella cittadina ampezzana.



Una infrastruttura di ricarica che, oltre ad ampliare la possibilità di utilizzo delle e-car anche fuori dalle città, accrescerà l'offerta di servizi turistici a chi guida Ev. ''Siamo molto contenti e orgogliosi di essere uno dei primi Comuni italiani ad aver aderito al Piano nazionale per la realizzazione di una infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici capillare lanciato dall'Enel - ha commentato Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina D'Ampezzo - si tratta di un'occasione che dimostra ancora una volta il nostro impegno per la tutela della natura e in particolare dell'ambiente montano per rendere il nostro Comune sempre più sostenibile. Siamo sicuri che questo accordo proseguirà anche nei prossimi anni con l'obiettivo di realizzare una mobilità quasi totalmente sostenibile in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021''.