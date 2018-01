Quantas è la compagnia meno efficiente in voli transpacifici

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'australiana Qantas Airways è la compagnia aerea peggiore, tra le venti che operano rotte transpacifiche, in termini di efficienza energetica ed emissioni di CO2, mentre Hainan Airlines e All Nippon Airways (Ana) sono le più efficienti. A stilare la classifica, relativa al 2016, è una ricerca dell'International Council on Clean Transportation, il gruppo che nel 2014 fece emergere lo scandalo delle emissioni dei veicoli Volkswagen.



La compagnia di bandiera australiana consuma in media il 64% di carburante in più per passeggero-chilometro rispetto alle due compagnie più efficienti. Con un litro di carburante, Qantas può trasportare un passeggero per 22 chilometri, mentre Hainan e Ana raggiungono i 36 chilometri. Qantas, si legge nello studio, paga sia l'uso degli aerei a maggior consumo di carburante, sia il fatto di viaggiare con il maggior numero di sedili vuoti.



Tra le compagnie più efficienti della media ci sono Air NZ, EVA Air, China Airlines, Air China, Virgin Australia, Fiji, American, JAL, Delta e United. Sotto la media si trovano invece China Southern, Cathay Pacific, China Eastern, Philippine, Singapore, Asiana, Korean Air.(ANSA).