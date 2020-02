Milleproroghe: Fdi, bocciato'taglio' sperimentazione animali

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - E' stato bocciato l'emendamento al Milleproroghe, firmato dal deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, per rendere più breve - cioè di sei mesi - la proroga sulla sperimentazione di droghe, alcol e tabacco sugli animali, che il decreto rende possibile fino al 2022. "Bocciando il mio emendamento - spiega Rizzetto - il governo consente di cagionare ancora la morte di migliaia di animali con le sperimentazioni per alcol, droghe e tabacco. La mia proposta era mediana e di buon senso, a sostegno della posizione espressa dalla Lav.



Proponevo una proroga di soli 6 mesi per consentire ai laboratori di adeguarsi sia in termini di formazione degli operatori che di strumentazioni, per una ricerca senza abusi sugli animali. Abbiamo tutti i mezzi per portare avanti il progresso scientifico rispettando dei principi etici in modo da abolire gradualmente la sperimentazione sugli animali e in linea con quanto ha stabilito la Commissione Europea dal 2010".(ANSA).