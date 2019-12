Conte, lotta a cambiamento clima è nuova frontiera leadership

(ANSA) - ROMA - "Oggi la nuova frontiera è la lotta contro il cambiamento climatico, la svolta green. Se, come Europa, vogliamo rivendicare un primato mondiale, oggi la nuova frontiera è la leadership su questo fronte. Dobbiamo batterci per l'attuazione degli accordi di Parigi e diffondere questa sensibilità in tutti i continenti". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno.



"Si può giocare una leadership politica, culturale ed economica - ha aggiunto - Dobbiamo indicare la via della transizione energetica e cavalcare tutte le innovazioni".