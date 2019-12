Piemonte, al via da gennaio nuovo regolamento acque reflue

(ANSA) - TORINO - Da gennaio in Piemonte entrerà in vigore un nuovo regolamento regionale sull'uso agronomico degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, e sul programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.



Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando una proposta degli assessori all'Agricoltura Marco Protopapa e all'Ambiente Matteo Marnati.



"A quattro anni dalla precedente revisione del regolamento regionale del 2007 - spiegano i due assessori - si è ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti tecnici per una più agevole interpretazione delle norme e una maggiore efficacia dei controlli, con l'obiettivo di incrementare il processo di semplificazione e di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura".