Il premio QuotidianAmbiente alla Redazione Ambiente ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Redazione Ambiente dell'ANSA è uno dei vincitori del Premio "QuotidianAmbiente 2019", indetto dall'Associazione italiana cultura e sport (Aics) e dedicato a persone, enti ed associazioni che si sono distinte nella tutela dell'ambiente.



Ai giornalisti dell'ANSA che si occupano di ecologia è andato il premio "Sempre sul pezzo": "Per l'informazione puntuale e approfondita", si legge nella motivazione, e per la "capacità di adattarsi ai tempi che mutano e la realizzazione di un canale dedicato alla sostenibilità, che confermano la Redazione Ambiente dell'ANSA come fonte affidabile anche sugli aspetti più scientifici".



Gli altri vincitori del Premio QuotidianAmbiente sono la giornalista Sabrina Giannini (per il suo libro "La rivoluzione nel piatto"), la testata a tutela dei consumatori "Il Salvagente", la squadra di polizia che per prima indagò sulla Terra dei Fuochi, gli assessorati all'Ambiente della Regione Lazio e del Comune di Jesolo, la Blue Conservancy Onlus che gestisce il centro di recupero delle tartarughe di Brancaleone in Calabria. (ANSA).