Corte Conti: dissesto geologico,poche risorse e inefficienti

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Scarso utilizzo delle risorse stanziate per il Fondo progettazione contro il dissesto idrogeologico e inefficacia delle misure sinora adottate, di natura prevalentemente emergenziale e non strutturale". E' quanto emerge dalla relazione sul "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)" approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che ha preso in esame le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, la governance e le responsabilità dei soggetti attuatori e l'efficacia delle misure emanate. Le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a partire dal 2017, rappresentano, negli anni oggetto dell'indagine, solo il 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in dotazione al Fondo.



Numerose, secondo i magistrati contabili, le criticità a livello nazionale e a livello locale: l'inadeguatezza delle procedure e la debolezza delle strutture attuative; l'assenza di adeguati controlli e monitoraggi; la mancata interoperabilità informativa tra Stato e Regioni; la necessità di revisione dei progetti approvati e/o delle procedure di gara ancora non espletate; la frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto. E', inoltre, emersa la diffusa difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di incardinare l'attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie, con il conseguente ripetuto ricorso alle gestioni commissariali. La Corte raccomanda l'adozione di un sistema unitario di banca dati di gestione del Fondo, assicurando in tempi rapidi la revisione dell'attuale sistema e che il nuovo quadro normativo e regolamentare, di recente introdotto, garantisca l'unitarietà dei livelli di governo coinvolti, la semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse nonché il potenziamento del monitoraggio e del controllo sugli interventi.(ANSA).