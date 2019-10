Oggi alle 17.00 Forum ANSA con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa

Il decreto clima appena approvato dal Consiglio dei ministri e che prevede tra l'altro la rottamazione per i veicoli inquinanti, ma anche il Green new dreal, ovvero la nuova politica ambientale inaugurata dall'esecutivo, ed il 'fenomeno Greta' che sta trainando il contributo dei giovani ai temi ambientali. Saranno questi alcuni dei punti caldi di cui si discuterà con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, durante un Forum all'ANSA oggi alle 17.00. Tra i temi anche la prossima Conferenza sul clima dell'Onu in programma a Santiago del Cile a dicembre. Il Forum, al quale parteciperanno il direttore Luigi Contu e i giornalisti della redazione, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.