(ANSA) - PARIGI, 27 SET - Il Senato francese ha adottato oggi in prima lettura il progetto di legge sull'economia circolare voluto dal presidente Emmanuel Macron, privandolo però di una delle sue disposizioni più importanti, vale a dire il vuoto a rendere per il riciclaggio delle bottiglie di plastica. La proposta di legge, che ora deve passare al vaglio dell'Assemblea Nazionale, vieta, tra l'altro, la distruzione degli invenduti non alimentari. (ANSA).