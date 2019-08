Piace la campagna #Plasticfree, aumentano le adesioni

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Sono in continuo aumento le adesioni alla campagna #plasticfree del ministero dell'Ambiente, voluta dal ministro Sergio Costa sin dall'inizio del suo mandato: sono arrivate a circa 250. Lo rende noto il ministero ricordando l'invito costante del ministro, "Liberiamoci dalla plastica" e l'appello: "Ognuno di noi deve dare qualcosa a questo Paese. Le istituzioni devono dare il buon esempio, ma chiedo a ognuno di voi di fare la propria parte".



Il ministero aggiunge che sono "numerosissimi i Comuni che hanno aderito" alla campagna #plasticfree, dal nord al sud Italia, da Torino a Siracusa a Porto Torres. Numerose le associazioni, le istituzioni come la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, le università come la Sapienza di Roma e l'università degli Studi di Milano, gli enti parco come quello dell'Etna e quello del Cilento, i porti come quello di Pisa".



Sul sito del ministero si può consultare l'elenco completo delle adesioni e le modalità per aderire alla compagna.



Fino al 15 settembre, ricorda la nota, proseguirà la seconda edizione della campagna estiva "#Io sono ambiente", organizzata dal ministero in collaborazione con il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera. In località turistiche montane e marine, da Auronzo di Cadore, in provincia di Bolzano, a Linosa (Agrigento), dal castello di Miramare (Trieste) a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, l'imperativo è stato: "Evitiamo la plastica usa e getta".(ANSA).