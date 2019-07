Siccità,Paesi Ue chiedono anticipo aiuti diretti agricoltori

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - Nove paesi europei hanno chiesto alla Commissione Ue il via libera per anticipare parte degli aiuti diretti agli agricoltori alle prese con le difficoltà dovute alla siccità e alle temperature estreme. L'Italia potrebbe farlo nei prossimi giorni. A quanto apprende Ansa, Spagna, Francia, Grecia, Romania, Polonia, Portogallo, Lituania, Repubblica ceca e Finlandia hanno già presentato la richiesta necessaria per anticipare il grosso degli aiuti all'autunno, invece che aspettare i termini regolamentari di dicembre, in modo da aumentare la liquidità a disposizione delle aziende. Una decisione dell'Esecutivo Ue è attesa nei prossimi giorni.



(ANSA).