L'Ue lancia la strategia a tutela delle foreste

BRUXELLES - Un osservatorio Ue sulla deforestazione nel mondo, accordi commerciali con capitoli sullo sviluppo sostenibile per coinvolgere i partner commerciali nella lotta al fenomeno e regimi di certificazione per promuovere prodotti a 'deforestazione zero', con una piattaforma di dialogo con le parti economiche interessate e meccanismi finanziari che stimolino investimenti pubblici e privati per la gestione sostenibile delle risorse forestali. Sono le cinque azioni che la Commissione europea dovrebbe sviluppare nei prossimi anni secondo una Comunicazione pubblicata oggi dall'Esecutivo Ue.



Mentre in Europa le superfici forestali sono in aumento, spiega una nota, dal 1990 al 2016 nel mondo sono andati perduti 1,3 milioni di chilometri quadrati di foreste, l'equivalente di 800 campi di calcio ogni ora, e i gas serra associati alla deforestazione sono la seconda causa del cambiamento climatico.