Costa, mercoledì in cdm disegno di legge Cantiere Ambiente

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Mercoledì (19 giugno, n.d.r.) in Consiglio dei Ministri verrà approvato il disegno di legge #CantiereAmbiente. Finalmente si mette mano al cantiere più importante e più grande del Paese: la messa in sicurezza del territorio. Velocizzazione delle pratiche, snellimento delle procedure di cantierizzazione, maggior controllo delle risorse elargite alle regioni". Lo ha scritto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), su Facebook.



"E' stato un lavoro di sinergia durato quasi un anno che finalmente vedrà la luce in questi giorni - ha aggiunto Costa -.



Ci saranno novità importanti per quanto riguarda i nostri amati e invidiati parchi e le nostre località estive". (ANSA).