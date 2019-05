Plastica: Federdistribuzione elimina stoviglie monouso

Dal 1 luglio i negozi legati a Federdistribuzione affiancheremo ai prodotti in plastica monouso altri prodotti riciclabili e compostabili "offrendo una concreta alternativa ai clienti". Inoltre entro il 30 giugno 2020 "tutte le stoviglie in plastica monouso usciranno definitivamente dai nostri scaffali". Ad annunciarlo è Claudio Gradara, presidente della federazione d'imprese della distribuzione che realizzano il 49,3% del totale fatturato del settore. L'iniziativa anticipa le disposizioni della Direttiva Europea da poco approvata, che dovrà essere recepita in Italia nel 2021, e che vieta la commercializzazione di diverse tipologie in plastica monouso.



"Vogliamo essere attori di cambiamento anticipando le leggi e stimolando i consumatori" ma anche avviando "un percorso di coinvolgimento di tutta la filiera" ha spiegato Gradara.