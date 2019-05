Costa, l'Europa è importante per la protezione della natura

Il 24 maggio si festeggia la Giornata europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia sono 26 le iniziative che si svolgeranno in più giorni nei parchi nazionali: Cinque Terre, Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Val Grande, Dolomiti Bellunesi ed Appennino Tosco Emiliano.

"La Giornata europea dei Parchi è significativa perché ci ricorda ancora una volta, alla vigilia delle consultazioni elettorali, quanto sia importante l'Europa per la protezione della natura - afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - I parchi custodiscono il nostro capitale naturale e sono laboratori privilegiati per l'educazione ambientale". "L'Europa - prosegue Costa in una nota - è un continuo stimolo. Stiamo anche recuperando celermente il ritardo dell'Italia nella designazione delle Zone speciali di conservazione previste dalla Rete Natura 2000 della Ue, alla quale l'Italia aderisce, ritardo che è costato al nostro paese una procedura di infrazione. Possiamo dire che ne rimangono ormai solamente 90 da designare a fronte di 2.211 designate".



Nel nostro Paese, prosegue il ministero nella nota, l'impatto delle direttive comunitarie sulle leggi ambientali è molto forte. La tutela delle biodiversità si inserisce in un quadro normativo che poggia su due solidi pilastri, la direttiva Habitat da una parte e la direttiva Uccelli, che ha cambiato la storia della conservazione della natura in Europa e che compie quest'anno 40 anni.(ANSA).