Ambiente: progetto italiano Wolfalps premiato a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAG - Il progetto italiano Wolfalps, per la convivenza stabile tra il lupo e le attività economiche tradizionali, è stato premiato a Bruxelles come il migliore in Europa nella categoria 'progetti per la natura' del programma Life.



Wolfalps, che ha ottenuto un finanziamento Ue nell'ambito della programmazione finanziaria 2007-2013, ha coinvolto le regioni alpine di Francia, Italia e Slovenia ed è terminato nel maggio 2018, con risultati per la riduzione dei conflitti tra lupo e comunità locali, contribuendo ad aumentare il numero di branchi di lupi e la gamma delle specie.



Il premio è stato consegnato nell'ambito della Eu Green Week, che ha chiuso i battenti oggi dopo una settimana di incontri, conferenze ed eventi sull'applicazione concreta delle norme Ue a tutela dell'ambiente. (ANSA).





