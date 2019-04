Costa, dopo ddl su dissesto idrogeologico norme su bonifiche

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - "Subito dopo il ddl Cantiere Ambiente, sul dissesto idrogeologico, abbiamo in programma l'approvazione di 'Terra mia' la normativa sulle bonifiche, che è ormai terminata nell'ossatura". Lo ha detto il ministro per l'Ambiente Sergio Costa, intervenuto ad una manifestazione aĺla Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II.



"Adesso stiamo facendo le verifiche interne, per vedere come, tecnicamente 'gira la norma", ha aggiunto Costa.



"Ma lasciamo sempre al Parlamento l'occasione di arricchire ogni norma nel dibattito parlamentare - ha concluso il ministro - perché spesso i parlamentari si lamentano di essere commissariati. Invece, in questo caso, c'è dibattito parlamentare, norme a procedura rafforzata, e adesso è il momento di farle girare queste norme".





